“I focolai che individuiamo ora in Italia ci dicono che, se si abbassa la guardia, il virus riprende a diffondersi e si creano, appunto, i focolai. La buona notizia è che siamo pronti a circoscriverli e controllarli, ma resta il fatto che il virus è ancora presente. Ecco perché non è questo il momento di mollare: se continuiamo con il distanziamento e con le mascherine”, questo virus “sarà un brutto ricordo“. Lo afferma all’Adnkronos Salute Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di statistica medica ed epidemiologia molecolare dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, che ha pubblicato sul ‘Journal of Medical Virology’ uno studio su una mutazione che avrebbe reso il virus di Covid-19 più contagioso.

