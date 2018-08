Cicciolina furiosa sbotta contro Luigi Di Maio, colpevole – secondo lei – di averla fatta diventare il simbolo dello spreco, a causa del suo vitalizio.

E non è la prima volta che Ilona Staller attacca il nuovo bff di Salvini:

“Le tue dichiarazioni riguardo me mettendomi sul -Black List – è offensivo !! Chiedimi scusa ufficialmente se non sarò costretto a querelarti!! Non sai neppure e dichiari il falso che io ho fatto il deputato dal 1987-1992 per ben 5 anni !! Ho preso 20,000 voto ero seconda a Marco Pannella e per ben 5 anni ogni santo giorno andavo al parlamento!! Ho fatto 20 proposte di legge è tuttora depositata al Parlamento Italiano! Io prendo 2000 euro nette di vitalizio !

Il tuo stipendio parlamentare sicuramente è oltre 10,000 euro al mese!! Concludo di non insultarmi sui giornali perché vado via legale!! E chiedi scusa al giornale che hai menzionato anche un morto defunto da anni dicendo che prende vitalizio!! Ridicolo !!”