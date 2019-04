Cicciolina non se la sta passando benissimo. L’anno scorso le hanno prima dimezzato e poi pignorato il vitalizio da ex parlamentare. Per questo motivo Ilona Staller ha iniziato a fare serate e a vendere “pacchetti esperienza” ai fan: ‘Mangia la pizza con Cicciolina’, ‘Metti una sera a cena con Cicciolina Show’ (dove canta la sua hit Muscolo rosso), ‘Sfida a scacchi Cicciolina’ («Potrei battere tranquilla tranquilla un professionista»).

Evidentemente però tutto questo non basta, perché secondo Vanity Fair, Cicciolina avrebbe finito tutti i suoi risparmi.

In una recente intervista, Cicciolina ha anche dichiarato che venderà i suoi cimeli per riuscire a vivere. Dagli abiti usati in tv, a quello indossato quando è entrata in parlamento, fino ad una collezione di diapositive.

“Vendo l’abito verde, con la bandiera italiana, con cui sono entrata in Parlamento: dal mio punto di vista, all’asta, può valere un milione di euro. – ha dichiarato la donna a Vanity Fair – Vendo anche il pianoforte bianco a mezza coda valutato 30 mila euro. La biancheria intima usata la vendo senza scontrino. Vorrei anche vedere, mi metto a pagare l’Iva sulle mutandine?. Vendo anche una parte delle 50 diapositive originali inedite del progetto Made in Heaven. Immagini allegoriche e soft e le cui stampe hanno raggiunto nelle aste cifre vicine al milione di euro.”

La Staller deve sperare che la chiamino in qualche reality. Anche se pare che il Grande Fratello Vip l’abbia snobbata (e personalmente non capisco perché) e infatti Ilona ha attaccato lo show di Canale 5.

“Partecipano come vip cugini di secondo grado di sconosciuti e non si trova un posto per la prima p0rn0diva mondiale. Sono in Italia dal 1971, ma mi viene voglia di scappare”.