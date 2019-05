Questo fine settimana a Roma è stata registrata una nuova puntata di Ciao Darwin che vedrà sfidarsi Web contro Tv in quella che si preannuncia essere una delle puntate più commentate di sempre. A capitanare il mondo del Web sarà il duo Il Pancio ed Enzuccio, mentre quello della Tv sarà Paola Perego, che in passato ha già partecipato alla trasmissione di Paolo Bonolis quando si sfidarono le Donne del Nord, contro le Donne del Sud.

Fra i concorrenti del mondo del Web, come anticipato da BlogTvItaliana, ci saranno Follettina Creation, Kevin Believe, Lilly Meraviglia, il duo dei Realists, Awed, Riccardo Dose, Matt & Bise, Il Signor Distruggere, la cosplayer HiMorta, Il Menestrelloh, Federico Fashion Style, Anna Rose Ciati, Gianmarco Rottaro e Jessica Brugali.

Fra quelli della Tv, invece, ci saranno molti ex concorrenti di reality show (Karina Cascella, Margherita Zanatta, Floriana Messina, Rosaria Cannavò) ed ex volti di quiz televisivi (Ferdinando Sallustio di Passaparola, L’Uomo Gatto e Allegria da Sarabanda), Francesca Brambilla e Maria Mazza di Avanti un Altro. Ci saranno inoltre anche volti di tv locali come Ida Piccolo e Roberto Tagliani da Cantando Ballando (Canale Italia), il cantante Gianni Drudi e Wladimiro Tallini, quello delle suonerie.

Ciao Darwin, gli ascolti dell’edizione 2019

Chic contro Shock: 4.150.000 telespettatori e 22.4% di share

Family Day contro Gay Pride: 4.117.000 telespettatori e 21.83% di share

Cime contro Rape: 4.072.000 telespettatori e 22.8% di share

Messaline contro Giuliette: 4.705.000 telespettatori e 24.9% di share

Belli contro Brutti: 4.624.000 telespettatori e 24,02% di share

Davide contro Golia: 4.289.000 telespettatori e 25,13% di share

Finti Giovani contro Nati Vecchi: 3.981.000 telespettatori e 20,58% di share