I rulli del Genodrome di Ciao Darwin sono stati messi sotto sequestro dalla procura dopo che il cinquantenne Gabriele si è fatto gravemente male durante la prova. La puntata dell’infortunio non è stata ancora mandata in onda (si tratta di Tifosi della Juve contro Tutti gli Altri, che sarà trasmessa su Canale 5 venerdì 3 maggio) ed ancora non sappiamo se quella prova andrà regolarmente in onda oppure sarà tagliata in fase di montaggio.

Contattata da FanPage, Emanuela Fiano, concorrente della puntata incriminata di Ciao Darwin, ha raccontato alcuni dettagli di quel momento svelando cosa è esattamente successo in quella maledetta prova:

“Al gioco dei rulli, un primo ragazzo è passato al volo. Un secondo è caduto, pare si sia fatto un po’ male ma nulla di grave. Poi è andato Gabriele, che è caduto in modo rovinoso. Cascato proprio male. Vista da lì, era molto brutta. Ci siamo accorti che lo portavano su dei sommozzatori e abbiamo notato che non si muoveva. E ci siamo subito allarmati. Ci diceva che non riusciva a muoversi e non riusciva a respirare. L’ambulanza era lì, sì. Lo ha trasportato al Sandro Pertini (di Tivoli, ndr). I soccorsi sono stati immediati, non posso negarlo. Mi sono spaventata tanto, però. Dopo ci hanno fermato, ci hanno dato delle coperte, ci hanno messo vicino al caldo e poi in un container. Eravamo bagnatissimi con queste imbracature di sicurezza, insomma, abbiamo tolto qualcosa, ma quella imbracatura bagnata e imbottita l’abbiamo tenuta. E si gelava con quelle cose”.

La concorrente riferisce poi che la produzione aveva chiesto a loro di tacere in merito all’incidente, in modo da non spaventare i concorrenti che l’avrebbero registrata poco dopo.

“Ci hanno rassicurato e ci hanno chiesto di non parlare con gli altri concorrenti al fine di non spaventarli. Mi sento molto in colpa di non aver avvisato gli altri, perché poteva succedere qualcosa anche a loro. Prima di fare la prova ci hanno dato una serie di avvisi, tra cui quello di non ostacolare la caduta, di accompagnarla e di lasciarsi cadere. E io a quel punto mi sono allarmata, ci dicevano: “Se ti viene da cadere, accompagnala e non restare sul rullo”. Questi rulli sono tosti, non sono morbidi. Lo spazio tra un rullo e l’altro è fatto e pensato per far cadere la persona, ma la piscina non è molto alta. Probabilmente, questo ragazzo è caduto sul fondo, ma queste considerazioni le abbiamo fatte solo dopo. Il gioco dei rulli è pericoloso perché arrivi stanco, zuppo e sporco da altre prove. E’ venuto anche Bonolis dove stavamo noi, c’erano alcuni che dicevano: “Quel Genodrome non andrà mai in onda perché questo ragazzo si è fatto male…”. Vedere andare via una persona che gareggia con te con la barella, non è stato piacevole. Ora non le so dire chi, ma era dello staff, la mattina dopo io gli dico: “Dimmi la verità, si è fatto male?” e lui ha abbassato lo sguardo. Non mi ha risposto, ma non era difficile capire che era grave”.

Una cosa è certa: la prova del Genodrome non la vedremo più nelle prossime puntate, almeno non nella forma che conosciamo.