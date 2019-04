Non solo Gabriele Marchetti vittima del gioco dei rulli di ‘Ciao Darwin’. Anche un’altra concorrente, la personal trainer romana Deborah Bianchi ha rivelato sul proprio profilo Instagram di essersi fratturata un piede durante il gioco dei rulli, nel corso della registrazione della prima puntata dell’ottava stagione del programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Intanto, con una nota diramata tre giorni fa Canale 5 ha fatto sapere che la puntata di stasera del programma non andrà in onda, dando appuntamento ai telespettatori per venerdì 3 maggio. Nel comunicato non si fa riferimento agli incidenti, ma si sottolinea che “Canale 5 ha deciso di evitare la messa in onda del 26 aprile, in pieno periodo festivo, per non privare i telespettatori del loro programma preferito del venerdì sera”, in considerazione della crescita di ascolti registrata da ‘Ciao Darwin’ che “partito fortissimo, settimana dopo settimana è sempre cresciuto negli ascolti con puntate che hanno superato la media del 25% di share e i 4.700.000 spettatori”.

Fonte