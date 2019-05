Sono stati Maurizio Merluzzo e Pierpaolo Pretelli i volti che hanno sfilato in intimo maschile nel defilee dell’ultima puntata di Ciao Darwin che ha visto sfidarsi il mondo del Web contro il mondo della Tv.

Maurizio Merluzzo, il biondo della categoria Web, è un doppiatore toscano che vanta varie rubriche su YouTube (fra le più note anche Cotto e Frullato) nonché una caterva di followers sparsi per i social ed un fisico statuario (da ammirare in versione come mamma l’ha fatto su BitchyX.it);

mentre Pierpaolo Pretelli della categoria Tv è lo storico velino moro di Striscia la Notizia, che la scorsa estate ha partecipato (con scarso successo mediatico) a Temptation Island Vip.

Ecco il video: