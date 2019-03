A Ciao Darwin una delle prove più divertenti è senza ombra di dubbio A Spasso Nel Tempo dove gli autori si divertono a mandare personaggi trash e surreali.

Quella prova che ha visto i concorrenti vagare nel mondo dell’arte durante la puntata Family Day contro Gay Pride è stata davvero epica ed il trash ha toccato vette inarrivabili.

Protagonista indiscussa della manche è stata Donna Ciretta Bella, mamma napoletana di 45 anni in rappresentanza del Family Day. In passato la donna ha già partecipato ad una puntata di Guess My Age ed i suoi social pullulano di foto di lei con le davanzale strizzato ed il tacco 15.

Il rappresentante del Gay Pride volutamente eccentrico e sopra le righe con un diadema di diamanti in testa, è stato completamente oscurato dall’uragano Ciretta. GF16, S U B I T O !

Ecco alcuni spezzoni della follia di