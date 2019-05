Ieri prima della messa in onda di Ciao Darwin, il Signor Distruggere ha rivelato di aver avuto uno scontro con Paola Perego, ma ha aggiunto che secondo lui sarebbe stato censurato.

“La puntata è stata registrata il 3 maggio e, sia durante la registrazione che prima, sono successe delle cose che meriterebbero qualche chiarimento, ma di cui non ho potuto parlare prima per ovvie ragioni di contratto. Non so se manderanno in onda la “polemica” che c’è stata con la signora Perego, la quale è addirittura scesa dal suo trespolo per venire a battibeccare con me.”