Venerdì tornerà in onda Ciao Darwin con l’attesa puntata Tifosi della Juve contro Tutti gli Altri e grazie a Stefano, cugino del cinquantenne che si è gravemente ferito durante la prova del Genodrome, abbiamo degli aggiornamenti sulla sua salute, che sono in fase di miglioramento.

Una settimana fa l’uomo aveva così commentato la caduta del cugino:

“Secondo quanto è stato riferito dai medici ha riportato lo schiacciamento di due vertebre, con una lesione al midollo che ha compresso il torace, impedendogli di respirare. L’operazione è perfettamente riuscita, ma dal momento della caduta a oggi, dal collo in giù è completamente immobile. E’ vigile e cosciente ma non riesce a muoversi. Le sue condizioni sono critiche. La nostra rabbia è dipesa anche dal fatto che hanno continuato a registrare nonostante un fatto così grave, hanno continuato come se nulla fosse, tanto che sulla pagina Facebook di Ciao Darwin continuano a postare notizie scherzose. Altro che caduta di schiena la sua: stiamo vivendo un incubo”.

Ora la situazione è leggermente migliorata:

“Gambe e braccia hanno ancora sensibilità, avvertono una serie di scosse e quindi, malgrado lo schiacciamento di due vertebre, c’è qualche speranza di una ripresa in futuro. Dal collo in giù non risponde più nulla. Muove leggermente le mani, sente dei formicolii sulla parte sinistra, sia sulla mano che sulla gamba e per questo i medici lasciano qualche spiraglio di positività, ci stanno dando qualche leggera speranza però solo il tempo ci dirà se riuscirà a camminare o meno. Non è semplice. Il comunicato di vicinanza è arrivato giorni dopo. Ora, nessuno dica che non erano informati perché nell’ambulanza che ha trasportato Gabriele al pronto soccorso c’eravamo io e un collaboratore di Mediaset che ha saputo immediatamente della prima prognosi dei medici“.