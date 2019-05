La prova di coraggio di Ciao Darwin nella puntata che ha visto scontrarsi il Web contro i personaggi della Tv è stata piuttosto difficile ed infatti se Laura Cremaschi del mondo del Web è riuscita a portarla al termine, Floriana Messina del mondo della Tv l’ha interrotta anzitempo a causa di un attacco di panico.

La prova consisteva nello stare sdraiati all’interno di una bara e di venire ricoperti da vari animali “della terra” come i lombrichi, i vermi, gli scarafaggi ed anche i serpenti.

Floriana, che ha la fobia degli insetti, ha avuto un attacco di panico e dopo gli scarafaggi ha chiesto di interrompere la prova.

Ecco il video (qua integrale):

L’ex gieffina ha così commentato su Instagram:

“Ragazzi volevo ringraziare tutti voi che mi state inondando di messaggi, poi anche Ciao Darwin per questa esperienza bellissima e tutta la redazione che mi ha confortato sia prima che dopo la prova….non è stato affatto facile per me in quanto ho sempre avuto paura anche solo di una stupida formica… vi potrà sembrare banale ma per me è stata una prova di coraggio già solo accettare e mettermi lì in quella bara! Avrei voluto terminare la prova sia per la mia squadra che per me stessa ma purtroppo mi sono fatta prendere dall’ansia e dalla paura !!! Una cosa però posso dirla : bisogna sempre mettersi in gioco qualunque sia l’esito”.