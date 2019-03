Ciao Darwin anche quest’anno – proprio come l’ultima edizione che ha lanciato Paola Di Benedetto – cambierà una Madre Natura a settimana e se la prima puntata c’era la modella croata Ema Kovac ed in quella della scorsa settimana la modella francese Angelina Michelle, in quella di questa sera, come anticipato da Super Guida Tv, ci sarà la modella serba Vanja Josic.

Vanja? Vanja? V A N J A ? Ed è subito Miss…



Ciao Darwin, Madre Natura – alcune foto di Vanja Josic

Nata in Serbia, Vanjia Josic ha le misure perfette ed è alta ben 178 centimetri. Su Instagram ha appena 8 mila followers, che aumenteranno sicuramente dopo la puntata di questa sera che vedrà Umberto Broccoli al timone delle Cime e Carmen Di Pietro come rappresentante delle Rape.