Ciao Darwin – Terre Desolate ci sta già regalando moltissime soddisfazioni e dopo aver visto Chic contro Shock (con Enzo Miccio e Lisa Fusco), Family Day contro Gay Pride (con Povia e Vladimir Luxuria), Cime contro Rape (con Umberto Broccoli e Carmen Di Pietro) e Messaline contro Giuliette (con Taylor Mega e Giorgia Palmas), questa sera (venerdì 12 aprile) assisteremo alla sfida fra Belli contro Brutti (che vedrà come capitani Youma Diakite e Enzo Salvi), mentre la prossima settimana (venerdì 19 aprile) si sfideranno i bassi contro gli alti, chiamati per l’occasione Davide contro Golia. In rappresentanza ci saranno Fabio Basile e Luigi Mastrangelo.

La competizione anticipata da Blog Tv Italiana, è in realtà un deja-vu: la sfida Bassi contro Alti l’abbiamo già vista nella prima stagione nel 1998 (con Lello Arena e Christian De Sica) ed anche nella quinta stagione nel 2007 con Micro contro Macro (con Yuri Chechi ed Elenoire Casalegno).

Slitta quindi di una settimana la sfida fra Juventini contro Tutti. Top secret i capisquadra, anche se fra gli Juventini potrebbe esserci Mughini, grande fan dei bianconeri.

“A Ciao Darwin ci sarà una puntata sul tema Juve contro tutti. Visto che sul campo da sette anni non li batte nessuno vediamo se mettendoci tutti assieme riusciamo a fare qualcosa”; aveva dichiarato Paolo Bonolis al settimanale Oggi.

Ciao Darwin, gli ascolti dell’edizione 2019

Chic contro Shock: 4.150.000 telespettatori e 22.4% di share

Family Day contro Gay Pride: 4.117.000 telespettatori e 21.83% di share

Cime contro Rape: 4.072.000 telespettatori e 22.8% di share

Messaline contro Giuliette: 4.705.000 telespettatori e 24.9% di share