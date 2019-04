Ciao Darwin è registrato con largo anticipo e quando noi venerdì abbiamo assistito alla sfida Davide contro Golia con Fabio Basile e Luigi Mastrangelo (qua per vedere la sfilata in intimo maschile), Paolo Bonolis aveva già registrato altre due puntate.

In quella che vedremo venerdì sera, che vedrà la sfida fra Tifosi Della Juve contro Tutti Gli Altri, durante la prova del genodrome alcuni concorrenti si sono infortunati nella parte dei rulli finendo all’ospedale.

A raccontare l’aneddoto è stato Blogo che ha specificato come la prova più divertente (presente dalla sesta edizione) abbia mandato all’ospedale ben due concorrenti a causa delle rovinose cadute in acqua. Uno di loro si sarebbe fratturato la tibia ed il perone, un altro sarebbe caduto di schiena facendosi molto male.

La produzione, in virtù di questi fatti, avrebbe pertanto deciso di togliere i rulli dalla prova del genodrome, lasciando però tutte le altre. Al momento non sappiamo però se la prova dei rulli sarà sostituita o no, ma nel corso delle prime puntate è sparita anche la prova degli scogli mobili: al loro posto sono arrivati dei simpatici uomini over size muniti di ciambella che ostacolano il passaggio dei concorrenti.

Ho appena scoperto che dal genodrome di #ciaodarwin leveranno i rulli per infortuni della gente. E niente sono.. pic.twitter.com/BGg1eUBqwa — Severus Piton (@severusmagiustu) 20 aprile 2019

Se e quando elimineranno i Rulli dal Genodrome x il fandom D #CiaoDarwin sarà lutto nazionale.😩😩😩💔💔💔 — Nick LittleEvilRegal (@NickLittlERegal) 20 aprile 2019