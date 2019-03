Ciao Darwin è una trasmissione che viene registrata con largo anticipo ed ogni puntata – prima di essere mandata in onda – subisce vari tagli di montaggio.

Nella prima puntata andata in onda ieri sera (che ha visto la sfida Chic contro Shock con Enzo Miccio e Lisa Fusco), una delle scene tagliate è stata proprio una prova di A Spasso Nel Tempo dove si sono scontrati Raffaella Paleari per gli Chic e Daniel Tiranti per gli Shock.

I due ragazzi durante la competizione hanno anche eseguito una prova che li ha visti con una calza infilata sopra la testa, scena mai vista in televisione.

Il pezzo probabilmente è stato tagliato per non rendere A Spasso Nel Tempo eccessivamente lungo, ma nonostante questo l’immagine è stata ugualmente condivisa dal profilo Instagram della trasmissione.