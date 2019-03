A dare l’allarme ai carabinieri, intorno alle 11.50, è stato un bambino che, riuscendo a liberarsi dallo sguardo dell’autista, ha permesso l’intervento dei militari. “E’ arrivata una segnalazione di allarme alla centrale, è stata ricevuta in particolare dalla compagnia di Lodi, dove un bambino ha chiesto aiuto dicendo ‘ci stanno portando via con un pullman'”, spiega Luca De Marchis comandante provinciale dei carabinieri di Milano durante la conferenza stampa per spiegare il fermo di Ousseynou Sy, l’autista di origine senegalese che ha dirottato un bus con a bordo degli studenti di Crema.

