Clizia Incorvaia rompe il silenzio. Dopo l’intervista del marito Francesco Sarcina al Corriere della sera, nella quale raccontava che la moglie l’ha tradito con Riccardo Scamarcio, l’influencer dà la sua versione dei fatti. “Vivo una gogna mediatica: ricevo immagini e insulti raccapriccianti, un tizio mi ha mandato la foto del suo membro con scritto ‘stai con me’ – racconta Clizia al quotidiano di via Solferino – mi hanno augurato di bruciare all’inferno. Ho dovuto fare denunce alla polizia postale. Davanti a tanta tristezza, mi sono detta: devo insegnare questo a mia figlia Nina? Mi sono risposta che, invece, le insegnerò ad amare e rispettare gli altri e andrò a testa alta fra i frustrati che sfogano il malessere in una caccia alla strega, sparando a zero non sapendo la verità”.

