A distanza di dieci giorni dall’annuncio a La Zanzara, ecco spuntare online la prima foto del nuovo fidanzato di Giovanni Ciacci, descritto come “bello e dotato”: il principe etiope Christian Haile Selassie.

“L’ho conosciuto e lo sposo a luglio. E’ uno della casa regnante. Una sera vado a cena a Roma a girare il programma e incontro questo principe che mi fa la corte. La sera prima della puntata mi dice ‘sei pronto a sposarmi, sei stato il primo uomo a ballare con un uomo a Ballando, adesso saremo i primi uomini che si sposano in una casa reale’. Ha 30 anni, è bello, dotato. Non compro a scatola chiusa, ci sono già andato a letto. Quando mi ricapita all’età mia, un principe, dotato, bello…”.

I due, infatti, avrebbero già consumato:

“A me piace fare anche sesso all’aperto. Mi diverte tantissimo. Col principe l’ho già fatto sopra la sua macchina, dalle parti dello Stadio Olimpico”. Sei mai stato con una donna?: “No, non sono lesbica, sono gay. Mai stato, assolutamente no. Ma con le donne ci ho fatto una carriera, la figa non mi fa orrore. Intanto con il ballo ho perso 23 chili, dove non è riuscita la Balivo è riuscita la Carlucci”.