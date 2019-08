Christian Fregoni è il nuovo campione (belloccio) di Caduta Libera. Il bel bagnino si è già portato a casa 120.000 euro e ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni che vorrebbe usarli per comprarsi una casa. Christian ha anche svelato che gli piacerebbe fare l’attore e forse anche Uomini e Donne.

“Sono appassionato di enigmistica, di cinema, letteratura, ma anche di attualità.

Anzitutto vorrei comprare una casa per me. In futuro potrei aprire una mia struttura sportiva da gestire, non so se rimarrò a Brescia, ma non escludo nulla. Mi piacerebbe tornare in Africa per un safari, anche se le mie prossime mete saranno Canada e Giappone. Per adesso Sono ancora single e ci tengo a precisarlo. Sono esigente e per ora mi diverto, se arriverà la persona giusta lo capirò.

In passato i miei mi dicevano di fare il modello, ma non la vedevo come un’esperienza giusta per me. Non so se lo farei ‘Uomini e Donne‘, forse, ma se mi proponessero di fare l’attore magari sì. I reality invece non sono fra i miei programmi preferiti.“