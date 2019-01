Christian Bale è stato premiato ai Golden Globe 2019 come ‘Miglior attore in un film musicale o in una commedia’ per il suo ruolo da protagonista in Vice. Una volta sul palco Bale ha fatto dei ringraziamenti particolari: “Grazie Satana per avermi dato l’ispirazione per interpretare questo ruolo“.



L’attore ha vinto il suo secondo Golden Globe grazie al ruolo interpretato in Vice, quello di Dick Cheney, il vicepresidente di George W. Bush.

Sui social in molti hanno trovato il discorso di Bale geniale, ma ovviamente altri si sono indignati (11!!!11!1!!!!1!!!).

Poche ore dopo la fine dei Golden Globe è intervenuta anche la Chiesa di Satana:“Per noi Satana è un simbolo di orgoglio, libertà e individualismo, e costituisce una proiezione metaforica esteriore del nostro più alto potenziale individuale. Così come dimostrano il talento e la capacità del signor Bale, che gli hanno fatto vincere il premio, com’è giusto che sia. Hail Christian! Hail Satana!”.

Non altrettanto tranquilla è la figlia di Cheney, che su Twitter ha riportato un articolo che accusa Christian Bale di violenza verso la madre e la sorella: “Probabilmente Satana l’ha ispirato anche a fare questo“.



Satan probably inspired him to do this, too. Christian Bale arrested for ‘assault on mother and sister’| The Independent. https://t.co/kesnNno9Zv — Liz Cheney (@Liz_Cheney) 7 gennaio 2019

Il video del discorso di Christian Bale.

To us, Satan is a symbol of pride, liberty and individualism, and it serves as an external metaphorical projection of our highest personal potential. As Mr. Bale’s own talent and skill won him the award, this is fitting. Hail Christian! Hail Satan! https://t.co/ILuK8TFZXi — The Church Of Satan (@ChurchofSatan) 7 gennaio 2019

Christian Bale ha ringraziato Satana nel suo discorso dei golden globes ❤️ pic.twitter.com/NxVHrc2WCt — Barbie Xanax (@BarbieXanax) 7 gennaio 2019