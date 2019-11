Il cantante dei Coldplay, Chris Martin, ha parlato del prossio tour della band, che dovrà essere a impatto zero sull’ambiente.

Nessun tour in vista per i Coldplay. Nonostante Everyday Life sia in uscita il 22 novembre, non c’è ancora all’orizzonte alcun tour di supporto al nuovo album della band inglese. Una situazione strana, quasi paradossale, che ha però un motivo.

Lo ha spiegato il frontman del gruppo, Chris Martin, che in un’intervista a BBCNews ha finalmente rivelato qualche dettaglio su quella che dovrà essere una tournée a impatto zero sull’ambiente

Coldplay: tour sostenibile per l’ambiente

Finora i Coldplay hanno annunciato due soli concerti, due ad Amman, in Giordania, nel giorno della pubblicazione di Everyday Life e uno al Museo di storia naturale di Londra. Tuttavia, un tour nel futuro immediato è più che possibile. Basta solo aspettare un po’.

“Ci stiamo prendendo del tempo per vedere come il nostro tour possa essere attivamente benefico“, ha spiegato Chris Martin, “tutti noi dobbiamo trovare il modo migliore di fare il nostro lavoro. Il nostro prossimo tour sarà la migliore versione possibile di un tour come quello precedente dal punto di vista ambientale. Resteremmo delusi se non fosse privo di emissioni“.



Chris Martin dei Coldplay

I Coldplay pronti a un nuovo album subito

Negli ultimi giorni i Coldplay sono tornati al centro dell’attenzione del music business per l’indiscrezione secondo cui potrebbero rilasciare un altro album subito dopo Everyday Life.

Lo ha già confermato Mark Mitchell, presidente della Parlophone, ha infatti spiegato che il seguito dell’ottavo album arriverà ‘il prima possibile‘. Anche perché, a quanto pare, da Everyday Life è rimasto fuori molto materiale con idee diverse che non si sposavano al meglio con questo lavoro.

Di seguito l’audio di Champion of the World dei Coldplay: