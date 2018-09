Chitarrista Negramaro in ospedale, è grave

(Fotogramma/Ipa)

Fan dei Negramaro col fiato sospeso per il chitarrista della band, Lele Spedicato, ricoverato d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dopo essere stato colto da un malore, mentre si trovava nel giardino della sua abitazione. A chiamare i soccorsi, dopo che Spedicato si era accasciato a bordo piscina sbattendo la testa, sarebbe stata la moglie Clio, che aspetta un bambino dal chitarrista. Arrivato al pronto soccorso in codice rosso, Spedicato viene in queste ore sottoposto ad accertamenti. Ma non sarebbe in pericolo di vita.