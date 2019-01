Chirurgia mini-invasiva senza cicatrici, a Torino test nazionale dell'ultima generazione del robot Da Vinci

Il robot che non lascia cicatrici sarà testato all’Istituto di ricerca e cura scientifica di Candiolo a partire dal prossimo autunno. Il suo nome è Da Vinci Single Port, ultimo arrivato nella famiglia dei robot Da Vinci (quello utilizzato adesso è il Da Vinci XI) e l’azienda americana che lo produce ha scelto l’Irccs di Candiolo come primo centro in Italia per provarlo. Il robot ha un terminale miniaturizzato a bracci flessibili delle dimensioni di un tubetto rigido di dentifricio. I dettagli saranno spiegati durante “Better Than Live”, un convegno internazionale che si terrà a Candiolo dal 28 al 30 gennaio, cioè da lunedì a mercoledì prossimi, con la partecipazione di 150 chirurghi da tutto il mondo.

Il robot Da Vinci Single Port

Sarà l’occasione per seguire sedici interventi riprodotti in 3D su grande schermo. Il focus sarà sulla chirurgia oncologica di tiroide e paratiroidi, tumori che colpiscono anche in giovane età e la cui asportazione comporta un’incisione alla base del collo che può rappresentare un problema estetico. Da Vinci Single Port arriverà sul mercato nella seconda metà del 2019, strumento utilissimo nella chirurgia mini-invasiva, quella che riduce al massimo le cicatrici. L’obiettivo è avviare un progetto pilota di validazione scientifica.

A Candiolo da lunedì ci saranno il professor Chris Floyd Holsinger da Stanford, California, e il dottor Scott Jefery Magnuson da Orlando, Florida, leader della chirurgia robotica negli Stati Uniti, assieme a sviluppatori e collaudatori della chirurgia robotica con Da Vinci Single Port. La squadra di chirurghi che si alternerà al tavolo operatorio sarà guidata dall’équipe universitaria di Chirurgia oncologica cervico-cefalica diretta da Giovanni Succo e da Nicola Palestini, responsabile del programma di Chirurgia oncologica della tiroide e delle paratiroidi dell’Irccs di Candiolo





