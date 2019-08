Continua la soap di Francesco Chiofalo e delle corna che ha messo ad Antonella Fiordelisi. Dopo le dichiarazioni choc di Selvaggia Roma e i pensieri di Sara Fuffi Fella e Donna Pamela, adesso è il protagonista di questa telenovela a sorprendere tutti con un colpo di scena.

Chiofalo ha pubblicato il video di una rissa in cui è stato coinvolto, ed ha scritto che ha deciso di diffondere la clip, visto che da anni qualcuno lo minaccia usando proprio questo filmato.

“Prima che qualche sciacallo ci marci sopra in un momento così delicato, dato che sono anni che vengo ricattato con questo video. Questo è un video di talmente tanti anni fa che neanche avevo i tatuaggi e dove non si vede nulla se non che delle persone che mi aggrediscono. Ma si è cercato più volte di strumentalizzare contro di me.

Questo perché ci sono persone che nonostante siano passati anni e anni, ma ancora vivono ossessionate da me ricattandomi e minacciandomi.

Decido di pubblicarlo io. Dato che non c’è niente da nascondere. Ricordo che il video è vecchio, visto che neanche i tatuaggi avevo. Guardate bene il mio collo e le tempie senza nessun tatuaggio. Sono davvero senza tatuaggi. Adesso almeno la smetteranno di ricattarmi per un video vecchio e senza valore, che ritrae il niente. Sono stanco di essere ricattato da questi vermi schifosi, per questo lo pubblico. Non c’entra con Antonella.”