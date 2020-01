Niente lavastoviglie o robot da cucina, telefonate ‘in movimento’ e meno email ai colleghi d’ufficio, ma anche telecomando lontano e smarthphone in un’altra stanza. Sono alcuni dei trucchi quotidiani che ognuno di noi dovrebbe adottare, in casa e ufficio, per perdere peso e restare in forma, a maggior ragione dopo le abbuffate di queste festività natalizie che potrebbero lasciano sulla bilancia fino a 3-5 chili in più. Ecco dunque i suggerimenti – raccolti dal sito belga Passion Santé – per combattere i chili di troppo senza dover seguire una dieta o andare in palestra, modificando solo alcune abitudini o azioni quotidiane.

