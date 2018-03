Chievo, Maran: "Siamo stati puniti da un rimpallo"

(afp)

MILANO – Stavolta Rolando Maran la vede come una partita stregata. Per il tecnico clivense, la sua squadra a San Siro ha perso per pura cattiva sorte.

“Per un rimpallo non siamo riusciti a fare risultato a Milano – dice dopo il match – A differenza del recente passato però abbiamo fatto la prestazione che dovevamo. Avevo chiesto alla squadra un cambio di marcia e questo c’è stato. Dobbiamo continuare con questo spirito perché ci aspettano delle finali che non possiamo sbagliare. Questa settimana è stata importante, ci ha fatto capire che tipo di campionato dobbiamo fare. L’approccio di oggi mi dà fiducia, significa che il messaggio è stato ricevuto dai giocatori”.

Solo il risultato insomma non è stato propizio…

“Non sono soddisfatto per il risultato ma ho chiesto alla squadra di far iniziare un nuovo campionato, la prestazione c’è stata e questa credo sia la strada giusta. Abbiamo superato delle difficoltà e dobbiamo migliorare. Ho visto dei segnali ma giocare contro il Milan oggi non è semplice. Volevo delle risposte e sono state positive”.

Maran fa pure i complimenti a Inglese…

“Ha fatto nove gol e non sono pochi, oggi ha fatto una prova maiuscola e un grande gol. Posso dire a Inglese di continuare cosi”

Il suo Chievo in effetti è partito timidamente ma strada facendo ha trovato personalità segnando e sorpassando l’avversario. Peccato per Jaruszynski: giornata terribile per lui…

“Gli errori li abbiamo fatti e quando giochi contro il Milan li paghi maggiormente, dobbiamo trarre gli aspetti positivi da questa prestazione”.

Gattuso, rischiando, vi ha messi in difficoltà…

“Quando è entrato Silva stavano gia spingendo, noi ci siamo sistemati subito. Dovevamo sfruttare meglio le ripartenze, arrivavano tanti traversoni perché Suso riesce a saltare l’uomo ma al di là delle due punte del Milan siamo stati sempre in controllo della gara”.

Il Var è stato decisivo…

“Ogni volta spero che ci sia sempre tutta questa attenzione, deve essere importante e alta: sempre”.