– Il Chievo si suicida e la Juventus ringrazia gustandosi la vetta della classifica almeno per una notte in attesa dell’impegno di domani del Napoli contro il Bologna. I bianconeri infatti, col minimo sforzo, si impongono 2-0 al Bentegodi dopo una partita giocata male e sotto tono. Ma i padroni di casa vengono penalizzati da Bastien e Cacciatore che pensano bene di farsi espellere in modo assurdo spianando la strada ai gol di Khedira e Higuain.

RITMI BASSI E POCHE IDEE – 5-3-2 per Maran che schiera Birsa e Pucciarelli davanti. In mezzo al campo Bastien, Radovanovic ed Hetemaj. Difesa a cinque che può diventare a tre. Allegri risponde col 4-3-3 con Douglas Costa, Higuain e Mandzukic in attacco. A centrocampo Sturaro, Pjanic e Khedira. De Sciglio e Asamoah esterni con Benatia e Barzagli al centro della difesa. Parte meglio la Juventus che prova a fare la partita e al 9′ Douglas Costa ci prova da fuori ma senza mira. Un minuto dopo brivido in area veneta con un traversone dalla destra e Cacciatore sul secondo palo sfiora la palla che poi colpisce il petto di Mandzukic: sul fondo. Quando la palla ce l’ha il Chievo, gli uomini di Maran volutamente congelano il gioco abbassando i ritmi. La Juventus si adegua e non fa molto per accelerare affidandosi esclusivamente al tiro fa fuori. Come al 20′ con Pjanic, ma Sorrentino non corre rischi.

SCIOCCHEZZA DI BASTIEN – Alla mezz’ora un acuto di Higuain che si libera e dal limite tenta un rasoterra che però risulta debole e di facile lettura per Sorrentino. Al 34′ Samuel Bastien entra malissimo su Asamoah rimediando un giusto cartellino giallo. E’ un episodio importante perché il belga, esattamente tre minuti dopo, decide di trattenere vistosamente il solito Asamoah che era ripartito: seconda ammonizione inevitabile ed espulsione. Il primo tempo si chiude con un altro tiro da lontano, stavolta di Khedira: facile per Sorrentino ancora una volta.

Cacciatore, ‘manette’ alla Mourinho: e il Chievo resta in nove

CACCIATORE COME MOU – A inizio ripresa Maran cambia Pucciarelli con De Paoli per avere più equilibrio essendo i suoi in inferiorità numerica. Dopo una palla ‘ciccatà da Higuain, tocca ad Allegri cambiare: dentro Bernardeschi e fuori Sturaro. Maran invece perde Tomovic per un infortunio muscolare e fa entrare al suo posto Gamberini. Al 9’ ci prova Manduzkic con un rasoterra che Sorrentino salva. Al quarto d’ora succede di tutto: Cacciatore di testa conclude e Szczesny para. Il difensore però resta a terra perché colpito nell’azione da Asamoah (secondo Maresca non fallosamente). Poco dopo, quando l’arbitro chiede al difensore clivense di uscire dal campo seppur ristabilito, come impone il regolamento dopo l’intervento dei medici, Cacciatore fa per due volte il gesto delle manette in stile José Mourinho. Anche qui l’espulsione diretta è inevitabile.

KHEDIRA E HIGUAIN A SEGNO – Il suicidio del Chievo è compiuto e in undici contro nove la Juventus ha la strada spianata verso la vittoria e assedia l’area avversaria. Al 20′ Sorrentino salva su Khedira, ma nulla può due minuti dopo quando il tedesco, servito da Bernardeschi, infila la porta con un potente destro. La partita ormai è segnata, il Chievo pensa solo a difendersi come può, ma al 33′ Birsa lancia Radovanovic che infila la difesa e se ne va da solo verso la porta. Ci pensa Szczesny in uscita a salvare la Juventus da un clamoroso pari. Al minuto 43 il 2-0 che chiude definitivamente i conti: cross di Douglas Costa e colpo di testa vincente di Higuain.

Chievo-Juventus 0-2 (0-0)

Chievo (5-3-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Dainelli, Tomovic (8′ st Gamberini), Jaroszynski; Bastien, Radovanovic, Hetemaj; Birsa (34′ st Meggiorini), Pucciarelli (1 st Depaoli). In panchina: Seculin, Confente, Cesar, Gobbi, Garritano, Rigoni, Leris, Pellissier, Stepinski. Allenatore: Maran

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Barzagli, Benatia, Asamoah (27′ st Lichtsteiner); Pjanic, Khedira, Sturaro (8′ st Bernardeschi); Douglas Costa, Mandzukic, Higuain (44′ st Bentancur). In panchina: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Rugani, Alex Sandro, Matuidi. Allenatore: Allegri

Arbitro: Maresca di Napoli

Reti: 22′ st Khedira, 43′ st Higuain

Espulsi: 37′ pt Bastien per doppia ammonizione e al 16′ st Cacciatore per proteste

Ammoniti: Asamoah, Higuain, Bastien

Angoli: 4-2 per la Juventus

Recupero: 1′, 0′

Spettatori: 28 mila circa.