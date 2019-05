Condannare Giuseppe Sala, attuale sindaco di Milano, a un anno e un mese di carcere nel processo sull’appalto della Piastra di Expo. E’ la richiesta avanzata dal procuratore generale di Milano Massimo Gaballo, rappresentate dell’accusa nel procedimento che vede il primo cittadino, ex commissario straordinario e amministratore delegato dell’evento del 2015, accusato di falso materiale e ideologico per la retrodatazione di due verbali sulla commissione aggiudicatrice che doveva assegnare l’appalto sull’opera portante dell’Esposizione universale e che, dati i tempi stretti, avrebbe rischiato di mettere in forse, in caso di ritardo, la manifestazione internazionale.

Fonte