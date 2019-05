Arriva la nuova App ‘inParrocchia’, uno strumento innovativo al servizio dei parroci che consentirà di realizzare un filo diretto dei sacerdoti con i fedeli e che dimostra come l’evangelizzazione passi necessariamente anche dai social. La prima applicazione per smartphone è dedicata a tutte le parrocchie italiane e rappresenta una nuova “risorsa di comunione”. La nuova App è disponibile da oggi su Google Play e su Apple Store in download gratuito per tutti gli utenti. Quando il parroco di una parrocchia avrà aderito al servizio attraverso il nuovo sito inparrocchia.com sarà possibile caricare e rendere visibili ai fedeli che avranno scaricato la App i contenuti specifici di quella parrocchia, attraverso l’accesso ad una piattaforma editoriale online dedicata.

