La questione legata alla biografia di Chiellini non si è ancora sopita, anzi la fiamma della polemica si riaccende quotidianamente. L’ultima risposta è arrivata da Felipe Melo, suo ex compagno alla Juventus, che in una storia Instagram con l’ex portiere dell’Inter Sebastian Frey è stato spietato nel rispondere a quel giudizio (“E’ una mela marcia”) che gli aveva rivolto il capitano bianconero: “Avrebbe dovuto prendere esempio da Javier Zanetti, un grande, che nel suo libro non ha mai parlato della Juve. Tra l’altro, credo che non sia questo il momento per pubblicare un libro, c’è gente che muore”.

Un messaggio durissimo, molto lontano da quelli scambiati dal difensore con Balotelli. I due però non si sono in fondo mai amati: “Penso che Chiellini abbia un problema con me perché quando abbiamo giocato contro il Siena gli ho dato una testata. Dopo non abbiamo più parlato, ora ha scritto questo libro e penso che abbia creato questa polemica per venderlo. Su quello che è successo alla Juve potrei scrivere mille libri. Non mi ha chiesto scusa, ma non ci sono problemi: ognuno fa quello che vuole, ma poi se ne deve prendere la responsabilità”.







