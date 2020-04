Paola Perego oggi pomeriggio ha risposto ad una serie di domande su Instagram e quando un follower le ha chiesto “Che ne pensi di Barbara d’Urso?” lei ha risposto così:

Una risposta “non vedo, non sento, non parlo” che in realtà è una non risposta. Cosa pensa la Perego della d’Urso, quindi non lo sappiamo. In compenso sappiamo quello che pensa Lucio Presta (marito della Perego) della d’Urso:

“Posto che l’orrore televisivo che produce ogni giorno, ogni mese, ogni anno la suora Laica in Paillettes (naturalmente nulla a che fare con le Suore Laiche vere che sono esempi da seguire ) è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti e quindi vorrei non tornare sull’argomento quello che mi domando ogni giorno è: come mai una testata giornalistica VideoNews accetta di mettere la firma su tanto poco e tanto orrore? Conosco da molti anni gli uomini che sono a capo di quella testata giornalistica, anzi devono a chi scrive se hanno la gestione del pomeriggio di Canale 5 ,da anni ormai, essendo io quello che chiese ed ottenne da Mediaset il passaggio dalla gestione TG5 a quella di VideoNews per sopraggiunte divergenze con CDR del Tg di allora durante la conduzione Perego, e posso dimostrare che ci sono delle persone capaci che sanno fare tv e quindi è difficile da comprendere”.

E ancora: