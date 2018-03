Chicca Rocco e Giovanni Masiero sono una delle coppie storiche del Grande Fratello, i due hanno avuto da pochi mesi una bambina, ma pare che le cose non vadano così bene.

Chicca a Verissimo ha annunciato una crisi con il compagno ed è scoppiata in lacrime:

“I motivi sono diversi. Piano piano siamo arrivati a litigare in modo più pesante del solito. La bambina piangeva e lui non c’era per lavoro, nascevano discussioni un po’ per vari motivi. Io sono innamorata di lui. Lui è l’uomo della mia vita. Questa crisi non è una pausa nei confronti di Giovanni, ma è un momento di attenzione per mia figlia. Io ho bisogno di trovare un equilibrio interiore. Lui è d’accordo con me. Non avrei mai immaginato di trovarmi a vivere questa situazione. Litighiamo e poi magari sono venute fuori delle differenze di carattere. Lui è riservato, io amo stare in mezzo alla gente e condividere la mia vita con le persone. Viviamo insieme, ci sono state delle notti in cui lui dormiva sul divano. Mi fa paura non sapere quello che succederà. Lui sa che sono qui a raccontare questa crisi”.