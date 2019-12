Durante l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso – nel mezzo del talk sugli influencer arricchiti – Barbara d’Urso ha confuso Chiara Nasti (ospite in studio) con Chiara Biasi.

“Chiara, felice di conoscerti. Sei la protagonista di questa settimana! Ah, come no? Il caso della settimana, certo.. Ah è Chiara Biasi? No Chiara Nasti. Certo, ho confuso le due Chiara. E’ meglio se cado nella botola. […] Ma come si chiama Chiara? Blasi con la L di Livorno o con la I di Italia?”

Chiara Nasti, alla battuta della d’Urso “Sei la protagonista di questa settimana” ha ringraziato senza capire e solo dopo sui social ha risposto ad un commento di una fan.

“Per cosa sarei dovuta essere protagonista questa settimana? Boh, non stavo capendo niente. Tu quando non capisci ringrazia sempre non fa mai male!”.

Poco dopo ha realizzato anche una serie di Storie su Instagram in cui ha lanciato una frecciatina alla redazione della d’Urso.

“Ma io sono una protagonista sempre. Non avevo capito un ca**o, grazie. Sicuramente non si confonderanno quando dovranno fare il bonifico. Io ora che mi sono rivista sto ridendo più di voi. Non avevo capito un ca**o, ma neanche durante…”.

Questo sì che è un