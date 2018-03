L’Isola dei Famosi per Chiara Nasti (qua per vedere le foto a confronto Instagram VS Honduras) è finita da più di un mese, ma a quanto pare l’astio per Alessia Mancini è vivo e vegeto tutt’ora.

In risposta ad un suo follower che le chiedeva proprio della showgirl (a cui dette dello scorfano in diretta TV), Chiara Nasti è entrata in modalità Valeria Marini rispondendo “Ma chi è?” ed aggiungendo poco dopo “Wow, magari a 50 anni essere come lei!“.

Alessia Mancini non ha ancora soffiato quaranta candeline, ma questo era stupido anche precisarlo.

La faida continua anche a km di distanza.