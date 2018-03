Chiara Nasti, nonostante non abbia mai rilasciato dichiarazioni in merito al canna-gate de L’Isola dei Famosi, è stata più volte tirata in ballo a causa di alcuni audio che sarebbero stati registrati all’insaputa della fashion blogger e divulgati da Striscia la Notizia.

Negli audio incriminati, la Nasti – oltre a confermare la droga comprata da Monte – dichiara che anche Marco Ferri ha fumato marijuana nei giorni prima dell’inizio del reality.

La conversazione (che teoricamente sarebbe stata registrata da terze persone) sarebbe avvenuta durante un pranzo fra Chiara, il fidanzato Ugo e Massimiliano, il marito di Eva Henger.

Ecco il comunicato ufficiale che Chiara Nasti ha rilasciato oggi alla stampa:

“Mi sento in dovere di prendere una ferma e netta posizione in ordine ad una vicenda che, mio malgrado, mi ha visto coinvolta non appena tornata in Italia al termine dell’esperienza vissuta al programma televisivo L’Isola dei Famosi. Ma andiamo con ordine. Una volta in Patria mi sono imbattuta nel vespaio e nell’interesse mediatico venutosi a creare intorno alle accuse lanciate in diretta, nel corso della trasmissione della seconda puntata serale del predetto show, da Eva Henger.

Quest’ultima aveva in pratica denunciato l’acquisto e l’uso di marijuana da parte, in particolare, di un altro concorrente durante i giorni che avevano preceduto lo sbarco dei naufraghi sull’isola (per mero dovere di cronaca, mi preme evidenziare che, in occasione della richiamata circostanza, la sottoscritta non era più presente perché già ritiratasi in precedenza dal programma!).

Sollecitata a più riprese sull’argomento dai mezzi di stampa, ho sempre cercato di tenermi equidistante da una storia che innanzitutto non mi vedeva personalmente protagonista e che poi rischiava di assumere toni e contorni pericolosi, specie sotto l’aspetto delle eventuali responsabilità penali, per i due apparenti contendenti.

Nonostante le precauzioni adottate sul tema, il mio nome è stato recentemente tirato in ballo dal programma televisivo “Striscia la Notizia”, trasmesso da Canale 5, la medesima emittente su cui viene proposta “L’Isola dei Famosi”; infatti, il noto TG satirico ha illegittimamente diffuso un’intercettazione audio registrata probabilmente nel corso di un pranzo privato tenutosi in un ristorante di Milano, nell’immediatezza del mio ritorno in Italia, in compagnia del solo mio fidanzato Ugo e del marito di Eva Henger, Massimiliano.

È di tutta evidenza che la condotta del programma “Striscia la Notizia”- che ha temerariamente divulgato a mezzo della TV, ed in più di una puntata, delle conversazioni private non autorizzate – così come quella di chi abbia in qualche modo favorito tale indebita azione, non solo siano da considerare in violazione delle più basilari norme in materia di privacy, ma configurino senza ombra di dubbio una tipica forma di reato.

È per tali ragioni che mi sono sentita oggi in dovere di conferire formale incarico ai miei legali di fiducia affinché gli stessi possano, nelle opportune e competenti sedi, esperire ogni azione idonea a tutelare la mia immagine, il mio decoro e la mia persona, nel senso più semplice del termine. Ovviamente non tornerò più in seguito su un argomento che assolutamente non mi riguarda, confidando che il mio nome non sia mai più oggetto di assurde quanto illecite strumentalizzazioni e dinamiche mediatiche, prettamente connesse ad inequivocabili obiettivi di “audience” televisiva. Non ho alcun bisogno di apparire a tutti costi, in special modo in un contesto che non si addice minimamente ai miei principi ed al mio modo di essere, pertanto intendo fare un passo indietro rispetto a tale storia e tornare quanto prima alla passione che nutro per la mia professione”.