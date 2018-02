Chiara Nasti su Instagram e la quiete prima della tempesta: qualche ora prima di finire a Striscia la Notizia con un audio che incastrerebbe Francesco Monte nel droga-gate de L’Isola dei Famosi, la blogger aveva pubblicato un lungo messaggio in cui si dichiarava estranea ai fatti.

Una quiete durata pochissimo, perché Striscia la Notizia ha poi pubblicato l’audio integrale che inserirebbe la Nasti nell’accusa al fianco di Eva Henger, non più sola in questa battaglia contro la marijuana.

Sono stati pochi i giorni trascorsi in Honduras, ma sono bastati per rendermi conto di quanto non fosse la mia storia. Oggi leggo e sento di accadimenti di cui sono completamente estranea e realizzo ancora di più quanto certe dinamiche non facciano parte della mia vita quotidiana e quindi del mio modo di essere. Per questo vi chiedo di non attaccarmi su cose che non mi vedono protagonista, di non fare supposizioni sbagliate da cose viste in TV o lette su internet. […] Vi chiedo di non coinvolgermi più in cose in cui non sono coinvolta, parliamo di qualsiasi cosa ma direi che possiamo smetterla di parlare di vicende che non mi appartengono.