Il matrimonio fra Fedez e Chiara Ferragni non è stato venduto a nessun canale televisivo ed il motivo potrebbe essere di natura contrattuale, come riportato da Milano Fashion.

Sembrerebbe infatti che il matrimonio a Noto sia il primo capitolo di un docufilm prodotto in partnership con una serie di investitori, interessati a raccontare un anno di vita della fashion blogger, partendo proprio dal ‘sì’ con Fedez.

“Chiara Ferragni ha scelto di raccontarsi dietro la cinepresa e non più soltanto tramite le story su Instagram, attraverso un docufilm prodotto in partnership con una serie di investitori – ha raccontato Milano Fashion – il cui budget dovrebbe aggirarsi intorno ai 400 mila euro e che è già nel mirino di canali interessati a trasmetterlo come Netflix e HBO“.

Il documentario sarà diretto dalla stessa Ferragni e da Elisa Amoruso.