Ci sono finalmente delle novità in merito al documentario sulla vita di Chiara Ferragni, ma facciamo un passo indietro. La prima notizia in merito al progetto della fashion blogger risale allo scorso 1° settembre, quando il sito Milano Fashion ha scritto sul suo portale:

“Chiara Ferragni ha scelto di raccontarsi dietro la cinepresa e non più soltanto tramite le story su Instagram, attraverso un docufilm prodotto in partnership con una serie di investitoriil cui budget dovrebbe aggirarsi intorno ai 400 mila euro e che è già nel mirino di canali interessati a trasmetterlo come Netflix e HBO“.

Cifra confermata anche dal settimanale Spy in un numero uscito in edicola a fine novembre dello scorso anno, dove scrisse che tutte le maggiori emittenti televisive italiane avevano rifiutato di acquistare il documentario.

“Al momento resta un progetto che vaga da produzione a produzione. Al contrario di quanto è stato scritto, vi riveliamo che non è stato finanziato da Netflix, ma da un fondo privato che avrebbe offerto alla Ferragni una cifra intorno ai 400 mila dollari. Ora però in Italia tutte le reti alle quali è stato proposto (Sky compresa) hanno risposto picche”.

Indiscrezioni smentite dall’agenzia che ha prodotto il documentario, la Memo Films s.r.l che ha dichiarato – come ha riportato Davide Maggio – che le riprese devono ancora terminare, che non è vero che le maggiori emittenti televisive lo hanno rifiutato e che – uditeudite – non è costato 400 mila dollari, ma molto di più.

“Le riprese del documentario non sono ancora terminate, sono in corso trattative per la vendita dei diritti televisivi con i principali broadcasters italiani ed internazionali e nessuno sino ad oggi ha declinato l’acquisizione dei diritti dell’Opera. Quanto al budget è errato e sensibilmente inferiore rispetto a quello effettivamente impiegato. Il documentario sarà pronto il prossimo autunno e sarà lanciato ad un Festival”.

Le notizie si erano fermate qua, fino ad oggi quando Chiara Ferragni ha risposto ad un fan svelando che uscirà a settembre.

Con la speranza che ANCHE questo non sia un pesce d’aprile.