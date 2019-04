Tutti i fan di Chiara Ferragni conoscono le sue sorelle, Valentina e Francesca…



Ma Chiara ha anche un fratello? Pare proprio di sì. Ieri la regina delle influencer ha pubblicato uno scatto di suo figlio Leone con un altro bambino ed ha scritto “Leo che gioca con mio fratello”.

“Lui è il figlio di mio padre. In realtà è il mio fratellastro, ma è come se fosse mio fratello”.

Sui social tutti si sono chiesti come mai il fratello di Chiara non fosse mai apparso prima. Mi pare evidente dalla foto che si tratti di un ragazzino di 8-10 anni e quindi non ha un profilo Instagram.Chiara però oggi ha aggiunto un dettaglio. La moglie di Fedez ha detto che quello che abbiamo visto nello scatto con Leo è il figlio di suo padre, che lei considera un fratello.

Mistero risolto.



Ma in che senso CHIARA FERRAGNI HA UN FRATELLO? pic.twitter.com/ergsrxZ7yr — 💃 (@k0daline__) 19 aprile 2019

Boom beccato! Qui si intravede il fratello di Chiara Ferragni 😆 pic.twitter.com/u3qeyc0Pp0 — momi (@lamomi1990) 19 aprile 2019

Raga ma che vuol dire che Chiara Ferragni ha un fratello??? pic.twitter.com/bSdojaOSxc — Penelope (@Penelop415) 19 aprile 2019

quindi chiara ferragni ha un fratello, BENISSIMO — maturanda in crisi (@ameanpersonne) 19 aprile 2019

Io SHOCKED. Chiara Ferragni ha un fratello più piccolo? Un quarto influencer? pic.twitter.com/19P7wwagZJ — ;🎈 (@Apatiaportamiv1) 19 aprile 2019