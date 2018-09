Chiara Ferragni è sparita da Instagram e siamo tutti sotto choc come Valeria Marini al Grande Fratello Vip.

La moglie di Fedez ieri mattina ha pubblicato su Instagram Stories un video misterioso in cui si vede lo spegnimento dell’iPhone; dopo quello il vuoto: nessuna storia, nessun post, nessun tweet, nessun like. Chiara Ferragni ha davvero preso una pausa dai social? Se sì per quale motivo?

Chiara Ferragni sparisce da Instagram, il video e la preoccupazione dei fan

RAGA PERCHE CHIARA FERRAGNI HA MESSO QUELLA STORIA DEL TELEFONO CHE SI SPEGNE NOOO — ᴄʟᴏᴅ (@cercavomestessa) 14 settembre 2018

CHIARA FERRAGNI NON POSTA STORIE DA 10 ORE E LA SUA ULTIMA STORIA ERA ABBASTANZA CREEPY QUALCUNO MI SPIEGAAAA — re loves ari (@cuorv) 14 settembre 2018

Oggi il picco dell’ansia sarà il video di Chiara Ferragni in cui spegne il cellulare — I’m the reason ℒ does what he does 💙 (@loujustholdonx) 14 settembre 2018

Ma cosa significa l’ultima storia di Chiara Ferragni ma tutto bene — Sarinski (@Sarinski_) 14 settembre 2018

Raga qualcuno mi spieghi il significato dell’ultima storia di Chiara Ferragni. Vi prego. — Porachella 🎡 (@emgl98) 14 settembre 2018