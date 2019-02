Chiara Ferragni si è fatta il suo 27 esimo tatuaggio e questo è dedicato a Leone, suo figlio.

L’imprenditrice digitale si è fatta realizzare il volto di Leone con le ali di un angelo, disegno realizzato dalla pagina Instagram @ Se I Quadri Potessero Ferragnez.

“My little angel Leo is on my hand now 💘 Can you believe this is my 27th tattoo?”. Ovvero: “Il mio piccolo angelo Leo è sulla mia mano ora. Ci credete che questo è il mio 27esimo tatuaggio?”.