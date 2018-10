Chiara Ferragni non deve stare molto simpatica a Rosanna Cancellieri, volto Rai che ha fatto la storia della moda e del costume a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta (noi trashoni la ricorderemo sicuramente all’Isola dei Famosi nell’edizione della rissa fra la Elia e la Yespica).

Ospite da Caterina Balivo a Vieni Da Me, Rosanna Cancellieri ha fatto un commento poco carino su Chiara Ferragni.

“La Ferragni non la voglio neanche guardare, che orrore!. È come se io passassi davanti alle vetrine dei negozi, mi facessi una foto, la postassi sui social network e diventassi un’esperta di moda. Ma dai.. Io e la moda? Mi invitavano sempre alle sfilate e come tutti i giornalisti volevo raccontare quello che vedevo, così mi sono avvicinata al mondo della moda”.