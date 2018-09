Ieri Chiara Ferragni è sparita da Instagram pubblicando un video “misterioso”. Dopo 12 ore dalla sua ultima storia l’imprenditrice digitale è tornata. La Ferragni ha spiegato il motivo della sua mini pausa dai social, rivelando di aver voluto fare una digital detox (e la mente vola ai codici sconto di quei beveroni assurdi coco slim fit mix trip).

“Ciao ragazzi sono tornata su Instagram e sono a Londra. Ieri ho deciso di stare lontana da Instagram per fare un digital detox per riposare la mia mente e la mia pelle. Questo settembre è stato il più impegnativo della mia vita e siamo solo a metà. Tra il matrimonio, la New York Fashion Week, Milano Fashion Week, Parigi, il video di Fedez e il mio documentario. Amo il mio lavoro e la mia famiglia, amo i miei amici, sono davvero fortunata a fare quello che amo come lavoro. Però devo fermarmi ogni tanto e concentrarmi sulla famiglia e gli amici.”

Amo Chiarona, ma la sua detox dai social è durata meno delle mie diete.

dovrei fare anche io un digital detox come ha fatto Chiara Ferragni ieri, solo che a me deve durare 24 anni non 24 ore — emme ☯ (@sefattanacerta) 15 settembre 2018

Ogni tanto vorrei un day off dalla vita come Chiara Ferragni si prende la pausa di un giorno da instagram for a digital detox to rest my mind and my skin lontana dai casi umani — N (@excepthaz) 15 settembre 2018

Chiara e il suo digital detox..

Ma beata lei che ci è riuscita, io vado in panico dopo 3 minuti di connessione non disponibile — Ssica~ [-31✈️🇩🇪🎤] (@Ssica__) 15 settembre 2018

Quindi Chiara Ferragni ha chiuso Instagram per un giorno per pubblicizzare Estee Lauder?

Quanto abbiamo da imparare — Marianna (@mm_roma) 15 settembre 2018