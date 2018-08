Ieri sera Fedez ha scatenato in caos pubblicando una foto insieme a Chiara Ferragni. Nello scatto l’imprenditrice digitale indossa un semplicissimo top nero ed una gonna in latex aperta sui lati.

Nel giro di pochi minuti sono arrivati come Little Monster su un leak di Gaga migliaia di hater, tra mammine pancine, finte sante e i classici indinnniati1!!11!!!11!

Premetto che non esprimo un giudizio sul look di Chiarona (che onestamente mi lascia abbastanza indifferente), ma voglio soffermarmi sulle assurdità vomitate da molti follower della coppia.

Andiamo dai classici “ti vestono a tr*ia”, “ma il tuo ragazzo non è geloso?!”, “il tuo fidanzato ti permette di uscire così?!”, fino ai più sintetici “sei schifosa”, ” copriti ces*a” e “mer*a”.

Ci sono anche quelli che hanno attaccato Chiara Ferragni solo perché è una madre: “copriti sei una mamma”, “vergogna, sei madre di un figlio, ma il pudore?”, “comunque ti dovresti vergognare xe sei mamma ad uscire cosi”.

Ad alcuni di questi commenti Chiara ha anche risposto:



commento sotto la foto di chiara ferragni:

“il tuo fidanzato ti CONCEDE di uscire così? risposta di fedez: “certo” io c’ero. — (@kivndhes) 16 agosto 2018

chiara ferragni non può postare una foto per rispetto nei confronti dei genovesi ma salvini può fare il pagliaccio e lo incitate pure — mary (@artvsoul) 16 agosto 2018

Ovviamente ognuno è libero di esprimere il suo parere, però mi chiedo perché le vittime di certi attacchi siano quasi sempre le donne. Per quale motivo se un padre pubblica una foto in mutande o dove mostra il cu** è figo e spiritoso e se una madre indossa una gonna in latex è una “mamma snaturata” e “una schifosa”?Insulti e offese a parte, i commenti che mi hanno dato più fastidio sono quelli scritti da donne che si chiedono come “il fidanzato di Chiara le abbia CONCESSO” il permesso di indossare un indumento considerato troppo provocante.Ma davvero fate?Concesso di uscire?Limitarsi ad un giudizio (anche negativo) o ad una frecciatina sul look è troppo bon ton? Troppo poco medioevo?

Non oso immaginare cosa potrebbero dire questi soggetti se vedessero i nuovi look della mia Britney…