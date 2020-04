Chiara Ferragni non è la sola celebrità ad essere stata vittima di reveng p0rn su Telegram, dato che anche un paio di ex corteggiatrici sono finite (a loro insaputa) in questi gruppi con fotomontaggi creati ad arte. E se Klaudia Poznanska ha denunciato il tutto in lacrime, Nicole Mazzocato di ha reagito in tutt’altro modo.

Nicole, sempre via Instagram, ha mostrato tutta la sua indignazione lanciando un messaggio alla redazione de Le Iene.

“Sono incazza*a nera perché una mia amica mi ha fatto vedere che sono finita anche io in questa chat di merda di Telegram. A me non me ne frega niente, hanno preso una mia foto che ho pubblicato su Instagram e l’hanno mandata, ma vorrei fermare questa cosa soprattutto dal punto di vista dei minori e delle ragazzine. Sapete cosa fanno questi pezzi di merda? Prendono la tua immagine, poi altre por*o dove non c’è la faccia e dicono che sei tu”.

La Mazzocato ha poi svelato che dietro tutto questo – a volte – c’è anche dei ricattatori.

“Su Telegram c’è di tutto: donne, uomini, malati di mente, persone che vogliono rovinare le ex. Questi vanno a ricattare e dicono “se tu mi paghi io fermo tutto, se tu non mi paghi io lo divulgo”, così rovinano la reputazione. Non ho parole. Forse i manicomi dovrebbero aprire a questo punto. Ho lo squallore addosso, ma non perché ha toccato me perché me ne frega meno di zero, ma per l’idea di questi che fanno questo stupr0 di gruppo e si mettono a guardare queste minorenni. Ma non vi fate schifo? E’ una roba inconcepibile. E’ giusto che vi sbattano dentro perché siete dei pervertiti, dei malati di mente, degli schifosi. Addirittura mi hanno detto che ci sono dei padri che hanno messo dentro delle figlie, ma come fate a fare una roba del genere?”.

Ecco il video sfogo:ù