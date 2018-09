Chiara Ferragni con le foto ci lavora da oltre un decennio (premi qua per scoprire i numeri che ha generato il matrimonio) e quello che potrebbe essere per noi un inconveniente spiacevole per lei potrebbe trasformarsi in danno economico.

Nella giornata di ieri, infatti, Chiara Ferragni ha perso dal proprio smartphone circa 72 mila foto per un motivo sconosciuto: “Aiuto. Avevo 85.000 foto sul mio iPhone X e dal nulla il mio iPhone ne ha cancellate tantissime. Ora ho solo 13.000 foto e non ho fatto niente. Cosa posso fare?“.

85 mila foto io credo di non averne scattate neanche in tutta la mia vita.



Qualcuno ha una risposta per la nostra imprenditrice digitale preferita?