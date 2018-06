Chiara Ferragni, intervistata da Io Donna, ha parlato di com’è cambiato il suo fisico dopo la gravidanza:

“Dopo il parto per rimettersi in forma serve tempo e non necessariamente si torna come prima […] Fortunatamente non esistono più canoni estetici stretti in cui infilarsi, il concetto si sta ampliando sempre di più fino a comprendere tanti modi di essere bella, ed è importante che al concetto di bellezza venga associato quello di salute e di forza. A essere belli si inizia da dentro, avere fiducia in se stessi e sentirsi per questo forti: questo fa trasparire la nostra ‘bellezza’. Sentirsi self confidence comunica un’idea di forza capace di attrarre gli altri. Dopo il parto è giustissimo fare il massimo per rimettersi in forma, ma bisogna farlo sapendo che ci vuole del tempo per ottenere dei risultati, non necessariamente si torna ‘come prima’. Sono la prima a subire questa prova; non sono tornata in perfetta forma ma mi dico: ‘ok, va bene così, ho avuto in grembo mio figlio per nove mesi, posso prendermi del tempo per rimettermi in sesto’. L’importante è scegliere prodotti che funzionano bene con il proprio corpo. Ho iniziato a usare questo shampoo durante la gravidanza e ho visto un miglioramento immediato. I miei capelli sembravano sfibrati, meno ‘massa’, ora penso abbiano ritrovato il loro vigore”.