Chiara Ferragni ha avuto dei problemi con la gravidanza, a rivelarlo è stato Fedez ieri su Instagram Stories.

Sembra infatti che la placenta di Chiara abbia iniziato a funzionare peggio e che lo sviluppo di Leona sia indietro di due settimane.

“Sono state giornate un po’ tese, finalmente adesso va un po’ meglio. Purtroppo il pancino di Leo non stava crescendo abbastanza. Adesso Chiara si sta riposando ma va tutto bene. È veramente incredibile come un giorno con l’altro cambi la scala delle priorità della vita e ti faccia capire che forse avevi messo al primo posto cose che erano totalmente inutili. Quindi vi consiglio di godervi i momenti belli, non è facile farlo.

Praticamente la placenta sembrerebbe funzionare un po’ peggio, sembra stia invecchiando. Sembrerebbe un decorso fisiologico della placenta che porta il pancino di Leo a non crescere. In questo momento lo sviluppo è indietro di due settimane. C’è chi mi sta scrivendo che è Chiara che non riposa abbastanza e non mangia bene, purtroppo non è così o lo avremmo già risolto.

Grazie di tutti i messaggi. Scrivete soprattutto a Chiara in questi giorni, tenetele compagnia mi raccomando. È bello condividere questo genere di cose. Non tanto per farvi sapere i caz** nostri, ma è un modo per esorcizzare dei momenti no e per sfogare. Se qualcuno ha avuto un’esperienza simile scriveteci”.