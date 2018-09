Nei mesi scorsi Stefano Gabbana ha criticato per due volte Chiara Ferragni dicendo che è “cheap”. Nulla a confronto agli attacchi rivolti ad Ariana Grande e Selena Gomez.

Ieri sera l’imprenditrice digitale si è tolta un sassolino dalle scarpe ed ha lanciato una shade (più che giustificata) a Stefano.

In una storia Instagram di Prada si legge: “Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno trovato la loro vera vocazione nella moda facendo sentire le persone bene con loro stesse.”

La regina delle influencer ha commentato con una bella risata ed ha taggato Ariana Grande e Selena Gomez (alla quale Stefano ha dato della ‘brutta’).

Ma non è finita qui, Huffington Post e Donna Glamour hanno rivelato quello che sarebbe il motivo che ha scatenato questa antipatia.

“Qualche anno fa, Chiara sarebbe stata invitata a partecipare ad un evento della casa di moda italiana e lei in cambio ha richiesto la borsa Miss Sicily in edizione limitata. I due stilisti italiani hanno respinto la sua richiesta e ne sarebbe nata una discussione: lei si è offesa e loro si sono alterati per il suo comportamento. Difatti, loro non non l’hanno più invitata a nessun evento e lei non è stata mai vista indossare un abito firmato D&G.”

“Chiara Ferragni era stata invitata ad un evento importante di Dolce & Gabbana, chiedendo in regalo la famosa borsa in edizione limitata Miss Sicily e ricevendo un secco rifiuto da parte dei due designer. Pare che da quel momento in poi, Domenico Dolce e Stefano Gabbana non abbiano più gradito la presenza della regina delle fashion blogger agli eventi della maison. Ipotesi confermata dal fatto che la fidanzata di Fedez non si faccia praticamente mai fotografare in abiti firmati D&G, preferendo marchi come Dior, Chanel, Yves Saint Laurent e Alberta Ferretti. “