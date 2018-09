Chiara Ferragni e Fedez si sono sposati ed è arrivato il momento di stilare tutti i numeri del matrimonio a partire da quel quasi miliardo e mezzo di visualizzazioni su Instagram sul solo profilo della sposa.

Direttamente dal sito The Blonde Salad dell’impero Ferragni, ecco tutti i numeri da sapere:

24k è il numero di Instagram posts con l’hashtag #TheFerragnez caricati su Instagram dal 31 agosto ad oggi; 67M di global engagement dal 31 agosto al 3 settembre. L’engagement è, per definizione fornita da Launchmetrics, la “somma delle interazioni legate a un placement (like, commenti, retweet, condivisioni..) $36M total-audience Media Impact Value (MIV): questo è forse il numero più impressionante di tutte le ricerche. Il MIV è un algoritmo di proprietà di Launchmetrics e “si tratta del valore di una singola citazione, che sia su print, social o online. Il MIV viene calcato misurando la larghezza di un placement e calcolando il costo che avrebbe quello spazio in termine di advertising”.

Non solo views, ma anche un ritorno d’immagine:

Launchmetrics ha anche studiato come alcuni dei brand coinvolti nel matrimonio abbiamo ricevuto in cambio un enorme ritorno in termini di esposizione.

Christian Dior: $5.2M Global Media Impact Value (Global MIV), di questi $1.6M (ovvero il 31% del global MIV) è derivato solamente dai post Instagram di Chiara in cui ha taggato Dior; 5.6M Global Engagement, di cui il 59% è derivato solo dai social e il restante 41% dal resto dell’Internet (siti, articoli..) Prada $1.8M Global MIV, di questo il 59% è derivato solo dai social e il restante 41% dal resto (siti, articoli..) 1.5M Global Engagement Lancome $700k of Global MIV, di cui l’89% è derivato direttamente solo dai social media e il restante 11% dal web. 1.3M Global Engagement Alberta Ferretti $314k Global MIV, di cui il 53% derivato direttamente solo online e il restante 47% dai social media 390k Global Engagement

Il successo dei social: